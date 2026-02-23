Stipendio febbraio 2026 docenti e ATA oggi sul conto ma Una Tantum ridotta Ecco perché

Il pagamento dello stipendio di febbraio 2026 ai docenti e al personale ATA si è concretizzato sul conto, ma con una tantum ridotta. La causa risiede nella riduzione dell’importo riconosciuto, annunciata durante il question time del 19 febbraio su OrizzonteScuola TV. In quell’occasione, il presidente nazionale di un sindacato ha spiegato che il calo deriva da decisioni amministrative e risparmi di bilancio. La questione ha suscitato molte reazioni tra il personale scolastico.

Nel question time del 19 febbraio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Marcello Pacifico, Presidente nazionale Anief, è stata affrontata una questione legata agli importi dell’una tantum riconosciuta al personale scolastico. L’attenzione si è concentrata sulla riduzione della somma prevista e sulle trattenute applicate. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Stipendio docenti e ATA febbraio 2026: il conguaglio, l’una tantum, l’eventuale ricalcolo degli arretrati. Cosa dobbiamo aspettarci?A febbraio 2026, docenti e personale ATA con contratti fino al 30 giugno o 31 agosto riceveranno il conguaglio, eventuali arretrati e l’uno tantum.

Stipendio febbraio 2026: una tantum, conguaglio, nuovi arretrati. Il cedolino per docenti e ATA è ora visibile su NoiPAIl cedolino di febbraio 2026, che include uno stipendio una tantum, un conguaglio e nuovi arretrati, è stato pubblicato su NoiPA.

