Statua di Pat Riley ai Lakers | un bronzo in completo Armani

Una statua di Pat Riley ai Lakers, realizzata in bronzo e alta quasi otto piedi, ha attirato l’attenzione dei tifosi. La scultura, pesante circa 510 libbre, si trova davanti alla Crypto Arena, dove Riley ha guidato la squadra come allenatore. La statua raffigura il leggendario coach mentre celebra una vittoria importante, indossando un completo Armani. Questo nuovo monumento rende omaggio al suo ruolo chiave nella storia della franchigia. La statua si integra nel paesaggio urbano della città.

Una statua in bronzo, alta quasi otto piedi e pesante circa 510 libbre, è stata collocata all’esterno della Crypto.com Arena in omaggio a Pat Riley. L’opera ritrae l’ex allenatore e dirigente in un’immagine che richiama i momenti decisivi della sua carriera con i Lakers, evidenziando dettagli iconici legati al suo stile e al periodo storico di riferimento. La scultura raffigura Riley con un pugno destro alzato, simbolo di determinazione e leadership. L’abito scelto è un completo Giorgio Armani, accompagnato da una cintura in pelle di coccodrillo, elementi che enfatizzano lo stile e la personalità associati al personaggio. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Dopo 15 anni, finalmente Detroit ha la sua statua di bronzo (ispirata a un noto personaggio cinematografico)Dopo 15 anni, Detroit accoglie finalmente la sua statua di bronzo ispirata a un celebre personaggio cinematografico.

L'attore porta la poesia italiana alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi: intimo, emozionante ed elegante nel suo completo di velluto Armani Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, Pierfrancesco Favino ha emozionato il pubblico con un momento intenso e semplice.

Prima di Lakers-Celtics si inaugura la statua di Pat Riley alla Crypto.com ArenaPat Riley sarà immortalato in bronzo questa sera all'ingresso della Crypto.com Arena, quando la sua statua si unirà a quella di altre figure influenti che hanno ... pianetabasket.com

NBA, i Lakers celebrano l’architetto dello Showtime: Pat Riley avrà la sua statuaL’annuncio è arrivato nella serata di ieri e alla decisione, da quanto si legge nel comunicato ufficiale della franchigia, si sarebbe giunti dopo un colloquio tra la proprietaria Jeanie Buss e alcune ... sport.sky.it

Prima della sfida contro i Celtics, i Lakers sveleranno la statua dedicata a Pat Riley. Il tributo all’uomo dello Showtime, che ha cambiato il basket senza mai inseguire la leggenda: l’ha creata. Una storia che va oltre le vittorie. x.com

