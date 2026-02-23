stati uniti new york travolta da forte tempesta di neve

Una forte tempesta di neve ha investito New York, causando problemi al traffico e blackout in alcune zone. La tempesta si è abbattuta dopo le previsioni della governatrice Kathy Hochul, che aveva avvertito della possibile intensità delle precipitazioni. Strade principali sono state chiuse e molte scuole hanno annullato le lezioni. La neve sta continuando a cadere copiosa, creando disagi ai cittadini e alle autorità locali. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

A New York è arrivata la tempesta di neve annunciata sabato sera dalla governatrice dello Stato, Kathy Hochul. Milioni di residenti nella zona settentrionale della East Coast sono bloccati nelle loro case a causa dei divieti di circolazione stradale e degli avvisi di bufera, mentre le scuole sono chiuse. Il Servizio Meteorologico Nazionale afferma che in molte aree sono previste nevicate fino a 60 centimetri, accompagnate da forti venti e visibilità ridotta. New York City e il Rhode Island hanno vietato gli spostamenti non essenziali su strada da domenica sera a lunedì, mentre il New Jersey ha implementato restrizioni simili. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La tempesta di neve e ghiaccio negli Stati UnitiUna intensa tempesta di neve e ghiaccio ha colpito gli Stati Uniti, provocando almeno sette decessi e lasciando senza energia elettrica centinaia di migliaia di abitazioni.

Tempesta di neve negli Usa: da New York a Chicago, le città nella morsa del geloUna vasta tempesta di neve sta interessando diverse città degli Stati Uniti, tra cui New York e Chicago.

