stati uniti ma non solo la geografia della crescita di enel

Il rapido aumento della domanda di elettricità ha spinto Enel a espandere le sue attività, cercando nuovi mercati in Europa e negli Stati Uniti. Questa scelta deriva dalla necessità di rispondere alle esigenze di consumatori sempre più energici e di diversificare le fonti di approvvigionamento. La società ha avviato progetti di sviluppo in diverse regioni, puntando a rafforzare la propria presenza globale. La strategia di crescita si concentra su investimenti mirati e collaborazioni locali.

Milano – C’è una sfida globale all’orizzonte dei grandi gruppi dell’energia, alla quale non è possibile sottrarsi: l’aumento della domanda di elettricità e la conseguente ricerca di quei mercati dove concentrare forze e investimenti. Enel ne è ben consapevole, tanto dall’aver plasmato il suo piano industriale presentato questa mattina a Milano per buona parte a immagine e somiglianza di un mondo che avrà sempre più fame di energia. Tra Intelligenza Artificiale, robotica, tecnologia quantistica, data center, impennata delle spese militari e un sempre maggiore bisogno di cybersicurezza, la richiesta a livello internazionale è destinata a crescere nei prossimi decenni. 🔗 Leggi su Formiche.net

