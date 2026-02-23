stati uniti la polizia indaga a casa della scomparsa nancy guthrie

Nancy Guthrie è scomparsa a Tucson, in Arizona, e le forze dell’ordine stanno controllando la sua abitazione. La polizia ha trovato segni di effrazione, che indicano una possibile entrata forzata. La famiglia di Guthrie si è detta preoccupata e chiede di conoscere la verità sui fatti. Le indagini mirano a chiarire le circostanze di questa sparizione misteriosa. La polizia ha già interrogato alcune persone nel quartiere.

A Tucson, in Arizona, continuano le indagini sulla scomparsa di Nancy Guthrie, madre della nota conduttrice della NBC Savannah Guthrie. Domenica numerosi agenti delle forze dell’ordine sono stati avvistati nei pressi dell’abitazione della donna, di cui si sono perse le tracce dallo scorso 1° febbraio. Per provare a risolvere il mistero, le autorità affermano che potrebbero ricorrere alle banche dati genealogiche del DNA: se infatti il materiale genetico rinvenuto nella casa e ancora non identificato potesse essere collegato a qualcuno, gli investigatori otterrebbero maggiori informazioni che potrebbero portare a un sospettato nel presunto rapimento di Guthrie. 🔗 Leggi su Lapresse.it

