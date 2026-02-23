Stasera su Raw | Brock Lesnar in azione e altre sorprese

Brock Lesnar entra sul ring per una sfida decisiva, dopo aver subito una sconfitta nella precedente puntata. La causa è una strategia mirata a riconquistare il titolo, ma la serata promette anche altre sorprese per i fan. La puntata si svolge alla State Farm Arena di Atlanta, dove gli spettatori assistono a un ritmo incalzante di incontri e colpi di scena. La serata si conclude con una mossa inaspettata, lasciando il pubblico senza parole.

Questa notte prende forma l’ultima puntata di Raw prima dell’atteso evento Elimination Chamber. L’appuntamento si svolge presso la State Farm Arena di Atlanta, Georgia, offrendo una serata ricca di momenti chiave che alimentano le trame in vista del weekend che attende i fan. La serata mette al centro tributi, presenze speciali e occasioni di qualificazione per l’Elimination Chamber. In programma si delineano segmenti e incontri che rafforzano le dinamiche tra i protagonisti della scena, aprendo nuove piste narrative per le settimane successive. Elimination Chamber è il prossimo grande evento della WWE. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

