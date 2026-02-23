SQUARCI DI BELLEZZA | POESIA VIDEOPROIEZIONI E VOCI UNDER 35 NEL CUORE DI VERONA

L'Accademia Mondiale della Poesia organizza “Squarci di Bellezza” per celebrare giovani talenti tra poesia, videoproiezioni e voci under 35 a Verona. La causa è la volontà di offrire uno spazio ai nuovi artisti, coinvolgendo i partecipanti in un percorso espressivo e creativo. La serata prevede performance dal vivo e opere visive che mettono in luce le emozioni dei giovani autori, attirando l’attenzione di pubblico e critici locali. La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati di arte e cultura.

L’Accademia Mondiale della Poesia presenta “Squarci di Bellezza”, l’evento in programma sabato 28 febbraio 2026 alle ore 18.30 a Verona, nella cornice del Chiostro Canonicale della Biblioteca Capitolare, L’iniziativa rientra nel programma triennale 2025–2027 “La Bellezza e la Poesia salveranno il mondo” e si svolge con il sostegno del MIC e di SIAE nell’ambito del progetto “Per Chi Crea”. L’obiettivo è di esaltare la forza rigenerativa della parola poetica con una sezione dedicata all’anteprima ufficiale delle Olimpiadi della Cultura 2026. L’evento, infatti, si propone come un invito collettivo a ritrovare, attraverso la poesia, una grammatica della cura, dell’ascolto e della bellezza condivisa, anticipando la visione più ampia che guiderà la Settimana Mondiale della Poesia 2026 e il palinsesto culturale Milano–Cortina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it Der Belli si rinnova dopo 35 anni: una nuova trattoria mediterranea nel cuore di TrastevereDer Belli, iconica trattoria di mare nel cuore di Trastevere, si rinnova dopo oltre 35 anni, trasformandosi in una moderna trattoria mediterranea. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Squarci di Bellezza: poesia, videoproiezioni e voci under 35 nel cuore di Verona; In attesa della Cerimonia di Chiusura Beauty in Action Verona si trasforma in un laboratorio di Cultura in Movimento; Il destino di Cime tempestose è essere stroncato (di A. Marrocco); Verona si trasforma in laboratorio culturale per la chiusura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Squarci di Bellezza: poesia, videoproiezioni e voci under 35 nel cuore di VeronaL’evento organizzato dall’Accademia Mondiale della Poesia si svolgerà il 28 febbraio alle ore 18.30 nel Chiostro Canonicale della Biblioteca Capitolare ... msn.com Finalmente sono riuscita a visitare la bellissima mostra di Giovanni #Segantini a Bassano del Grappa! Le sue opere catturano con la loro potente semplicità, aprono orizzonti, squarci di cielo, tra luce e ombra, arrivando al cuore… Quanta bellezza!! x.com La Bellezza salverà il mondo – 28 febbraio, Verona Testo: Nel tempo del rumore e della velocità, la poesia torna a essere ciò che è sempre stata: uno spazio di respiro, uno squarcio luminoso dove l’umano ritrova se stesso. Il 28 febbraio, a Verona poeti, artisti - facebook.com facebook