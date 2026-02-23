Spilamberto | sponsorizzate le rotatorie scadenza 16 marzo 2026

Spilamberto ha deciso di cercare sponsor per le rotatorie, perché vuole abbellire le aree verdi. Il Comune ha aperto un bando pubblico con una scadenza fissata al 16 marzo 2026. L’obiettivo è coinvolgere aziende e cittadini interessati a contribuire alla cura e alla decorazione delle rotatorie. La proposta permette di finanziare interventi di piantumazione e manutenzione, migliorando l’aspetto delle strade principali. La scelta degli sponsor sarà valutata in base alle proposte ricevute.

Spilamberto cerca alleati per rotatorie fiorite. Il Comune di Spilamberto ha lanciato un avviso pubblico per trovare sponsor per le aree verdi delle rotatorie. Enti pubblici e privati, operatori economici, associazioni e fondazioni possono candidarsi entro le 12 del 16 marzo 2026 per promuovere la propria immagine attraverso la manutenzione e valorizzazione di questi spazi urbani. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità nel miglioramento estetico e funzionale delle rotatorie, punti cruciali per la sicurezza stradale. I soggetti interessati possono scegliere tra due opzioni: progettare, realizzare e mantenere nuovi allestimenti per le aree verdi o occuparsi della valorizzazione e manutenzione delle aree già esistenti.