Spettacolo ' Scambio di risate'

Il nuovo spettacolo “Scambio di risate” ha riscosso grande successo grazie alla sua comicità, portando in scena attori e pupazzi al Teatro Zig Zag di Catania. La rappresentazione, che ha attirato molte famiglie, è stata prolungata fino all’8 marzo per la forte domanda di pubblico. Le repliche si tengono ogni fine settimana alle 18, offrendo un’ora di divertimento garantito per grandi e piccoli. La compagnia ha annunciato che proseguiranno con ulteriori spettacoli nei prossimi mesi.

"Scambio di risate" è il nuovo, divertentissimo spettacolo di attori e pupazzi che sarà in scena al Teatro Zig Zag di Via Canfora 69, a Catania, dal 14 febbraio al 1 marzo 2026 (prolungato fino all'8 marzo) tutti i fine settimana alle ore 18. Unica replica mattutina, alle ore 11, giorno 22 febbraio. Un attempato nobile inglese va ad Hollywood per scongiurare il matrimonio del cugino con un'attrice americana ma, per una serie di imprevisti, gli capita di scambiare la sua personalità con un ragazzino divo del cinema. Liberamente ispirato ad un romanzo degli anni '30 dell'umorista Woodhouse, nell'adattamento di Letizia Catarraso, in scena insieme a Filippo Aricò e a Roberto Saporito, il testo diventa una fantastica occasione di risate anche per i più piccini.