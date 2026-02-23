Spettacolo ' Radio Killers'

Il teatro ha presentato 'Radio Killers', un’indagine sulla violenza umana ispirata da una domanda inquietante: cosa porta una persona a commettere un omicidio? L’opera, scritta da Valeria La Bua e diretta anche da Davide A., cerca di analizzare le motivazioni profonde dietro gesti estremi. Durante lo spettacolo, si alternano scene che mettono in discussione le scelte e le emozioni degli individui coinvolti. La rappresentazione invita il pubblico a riflettere sui limiti morali e sulle pressioni sociali.

Un’indagine teatrale sulla violenza umana, alimentata da una domanda inquietante: cosa spinge un uomo a uccidere un altro uomo? Ecco cos’è Radio Killers, spettacolo scritto da Valeria La Bua, che firma anche la regia insieme con Davide A. Toscano, e interpretato da Gianmarco Arcadipane e Marta Cirello. Prodotta da Associazione Città Teatro, in collaborazione con Bottega del Pane e Teras Teatro, la pièce approda al Piccolo Teatro di Catania sabato 28 febbraio ore 21 e domenica 1 marzo ore 18 nell’ambito del cartellone di Nuovoteatro impaginato dal Teatro della Città. Articolato in tre quadri, lo spettacolo prende spunto dalla filosofia di Hannah Arendt e dalla sua celebre opera La banalità del male, interrogandosi sui meccanismi che portano all’atto estremo e sul confine tra responsabilità individuale e sistema sociale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Al Teatro Camploy lo spettacolo “Quando la radio” Connessioni Radio, spettacolo ideale per piccolissimi dai 0 ai 6 anniQuesta mattina, i bambini tra 0 e 6 anni hanno assistito a uno spettacolo tutto speciale. LATEST Compelling Theory Of Who Killed Charlie Kirk! Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Radio Killers: tre voci dalla mente dell'assassino; Radio killers; Tutti detective a teatro: domenica a Pavia Il killer è donna. Radio Killers, l’indagine sulla violenza umana al Teatro Massimo di SiracusaRadio Killers è un’indagine teatrale sulla violenza umana, alimentata da una domanda inquietante: cosa spinge un uomo a uccidere un altro uomo? Lo spettacolo, articolato in tre quadri, esplora episodi ... siracusanews.it Lo spettacolo teatrale “Radio Killers” – regia di Valeria La Bua – con una leggerezza che assurge a strumento di analisi critica, mette a nudo la psiche dei carnefici, per scoprirne le ragioni del cuore #teatro - facebook.com facebook