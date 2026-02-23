Speranza nerazzurra Dal Liverpool al Lione L’Inter guarda alla storia per ribaltare il Bodo

L’Inter ha deciso di puntare sulla propria storia per cercare di recuperare contro il Bodo. La sconfitta per 3-1 in Norvegia ha complicato il cammino europeo dei nerazzurri, che devono vincere per qualificarsi. La squadra affronta la partita con determinazione, sapendo che il risultato potrebbe cambiare tutto. Lautaro Martinez si è infortunato durante l’andata, ma i giocatori sono pronti a reagire. La sfida si gioca questa sera, senza margine di errore.

La campagna d’Europa è ancora viva. Ufficialmente fino a domani sera e poi chissà, dipenderà dalla capacità dell’ Inter (da ieri ufficialmente a +10 sul Milan in Serie A) di ribaltare il 3-1 patito in casa del BodoGlimt, sull’infido sintetico norvegese costato un pessimo risultato e un infortunio a Lautaro Martinez. È senza il capitano e bomber, ma con un attacco da 85 reti stagionali in 37 gare (2,29 a partita), che la squadra di Chivu dovrà rinverdire i fasti di alcune storiche rimonte, parte delle quali sono state determinanti per riempire la bacheca nelle competizioni internazionali. In Coppa dei Campioni, antesignana della Champions League di cui domani e mercoledì si disputerà il ritorno dei playoff, è passato agli annali il 3-0 sul Liverpool che ribaltò il doppio svantaggio dell’andata nelle semifinali del ‘65. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Chivu Inter, il tecnico prepara la sfida del riscatto a San Siro per ribaltare il Bodo e scacciare l’andataChivu Inter si concentra sulla partita di questa sera a San Siro, dove i nerazzurri cercano di recuperare il risultato dell’andata contro il Bodo.

Bodo Glimt-Inter 3-1: disfatta nerazzurra, gli highlightsIl Bodo Glimt ha vinto 3-1 contro l’Inter di Cristian Chivu, causando una sconfitta pesante per i nerazzurri.

PAGELLE Luis Henrique 7 E finalmente anche lui entra nelle nostre pagelle! Primo gol anche per lui in maglia nerazzurra con un grandissimo tiro sotto l’incrocio dei pali, con la speranza che sia ciò che gli serviva per sbloccarsi soprattutto mental - facebook.com facebook