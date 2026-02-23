Speranza nerazzurra Dal Liverpool al Lione L’Inter guarda alla storia per ribaltare il Bodo

Da sport.quotidiano.net 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha deciso di puntare sulla propria storia per cercare di recuperare contro il Bodo. La sconfitta per 3-1 in Norvegia ha complicato il cammino europeo dei nerazzurri, che devono vincere per qualificarsi. La squadra affronta la partita con determinazione, sapendo che il risultato potrebbe cambiare tutto. Lautaro Martinez si è infortunato durante l’andata, ma i giocatori sono pronti a reagire. La sfida si gioca questa sera, senza margine di errore.
speranza nerazzurra dal liverpool al lione l8217inter guarda alla storia per ribaltare il bodo
© Sport.quotidiano.net - Speranza nerazzurra. Dal Liverpool al Lione. L’Inter guarda alla storia per ribaltare il Bodo

La campagna d’Europa è ancora viva. Ufficialmente fino a domani sera e poi chissà, dipenderà dalla capacità dell’ Inter (da ieri ufficialmente a +10 sul Milan in Serie A) di ribaltare il 3-1 patito in casa del BodoGlimt, sull’infido sintetico norvegese costato un pessimo risultato e un infortunio a Lautaro Martinez. È senza il capitano e bomber, ma con un attacco da 85 reti stagionali in 37 gare (2,29 a partita), che la squadra di Chivu dovrà rinverdire i fasti di alcune storiche rimonte, parte delle quali sono state determinanti per riempire la bacheca nelle competizioni internazionali. In Coppa dei Campioni, antesignana della Champions League di cui domani e mercoledì si disputerà il ritorno dei playoff, è passato agli annali il 3-0 sul Liverpool che ribaltò il doppio svantaggio dell’andata nelle semifinali del ‘65. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Chivu Inter, il tecnico prepara la sfida del riscatto a San Siro per ribaltare il Bodo e scacciare l’andataChivu Inter si concentra sulla partita di questa sera a San Siro, dove i nerazzurri cercano di recuperare il risultato dell’andata contro il Bodo.

Bodo Glimt-Inter 3-1: disfatta nerazzurra, gli highlightsIl Bodo Glimt ha vinto 3-1 contro l’Inter di Cristian Chivu, causando una sconfitta pesante per i nerazzurri.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.