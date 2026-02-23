Spento il braciere olimpico all’Arco della Pace star dei Giochi sui social e non solo

Il braciere olimpico all’Arco della Pace si è spento, provocando reazioni sui social e tra i cittadini. La causa sembra essere un guasto tecnico che ha interrotto la fiamma, simbolo della manifestazione. La gestione dell’evento ha immediatamente avviato le operazioni di spegnimento, mentre gli organizzatori valutano le cause del malfunzionamento. La scena ha attirato l’attenzione di molti, che hanno condiviso foto e commenti online. La fiamma rimane un punto focale per i festeggiamenti futuri.

Milano, 22 febbraio 2026 – Il Braciere Olimpico dei Giochi 2026 Milano Cortina all’Arco della Pace si è spento. La cerimonia di chiusura dei Giochi (dopo quella di apertura del 7 febbraio a San Siro) si è svolta all'Arena di Verona, dove le luci si sono spente in contemporanea con i bracieri di Milano e Cortina D'Ampezzo, accompagnata dalle note della pianista veneziana Gloria Campaner, che ha eseguito musiche di Ludovico Einaudi. Il braciere verrà riacceso il 6 marzo per l’inizio della Paralimpiadi. Milano-Cortina, si chiudono i Giochi: “Un’Olimpiade da 30 e lode”. Malagò: “Standing ovation dal Cio” epa12770363 The Olympic flame at the Arco della Pace in central Milan during the closing ceremony for the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games in Milan, Italy, 22 February 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

All'arco della Pace di Milano arriva il braciere olimpicoQuesta mattina a Milano è cominciata l’installazione del braciere olimpico all’arco della Pace.

Dove finirà il braciere olimpico dell'Arco della Pace dopo le Olimpiadi?Il sindaco Beppe Sala ha annunciato che il braciere olimpico, allestito sotto l’Arco della Pace durante le Olimpiadi di Milano, potrebbe essere trasferito in un museo cittadino.

