Speciale 8 marzo | cena con delitto

Una cena con delitto si svolge domenica 8 marzo alle 20 al Country House Bucaneve di Rovolon, per celebrare la Festa della Donna. La causa dell’evento è offrire un’esperienza diversa e coinvolgente, combinando buon cibo e intrattenimento misterioso. Le partecipanti potranno risolvere enigmi e vivere una serata all’insegna del divertimento. L’atmosfera sarà arricchita dallo spettacolo “Povero Gabbiano” delle Trop, pensato per intrattenere tutte le amiche presenti.