Speciale 8 marzo | cena con delitto
Una cena con delitto si svolge domenica 8 marzo alle 20 al Country House Bucaneve di Rovolon, per celebrare la Festa della Donna. La causa dell’evento è offrire un’esperienza diversa e coinvolgente, combinando buon cibo e intrattenimento misterioso. Le partecipanti potranno risolvere enigmi e vivere una serata all’insegna del divertimento. L’atmosfera sarà arricchita dallo spettacolo “Povero Gabbiano” delle Trop, pensato per intrattenere tutte le amiche presenti.
Domenica 8 Marzo Ore 20 al Country House Bucaneve a Rovolon (PD). Festeggia la Festa della Donna con una serata originale, tra buon cibo, mistero e divertimento. insieme alle tue amiche! Nuovo show de Le Trop: “Povero Gabbiano”. Una tragedia in un villaggio vacanze delle Canarie: Greg, la mascotte del resort, è stato trovato morto in circostanze sospette.Chi sarà il colpevole? Scoprilo con noi! Posti limitati, prenotazione obbligatoria. Iscriviti qui: https:forms.gleqVwuHqgdB46QNbtf7. Risate, mistero e amicizia: il mix perfetto per divertirsi alla grande! . 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Cena con delitto, speciale 8 marzo, al Country House Il Bucaneve a RovolonDurante una serata speciale al Country House Il Bucaneve di Rovolon, le donne hanno vissuto un 8 marzo diverso dal solito.
Cena con delitto in esclusiva a Villa Bolzonella: per un San Valentino specialeVivi un’esperienza diversa dal solito con la cena con delitto a Villa Bolzonella, in programma sabato 14 febbraio alle ore 20.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: 8 Marzo- La festa della donna; SPARONE – Sparone Folk Festival, tutto pronto: dal 6 al 28 marzo; Apertura stagionale del Parco Giardino Sigurtà e promozione speciale per la Festa della donna; Bra: Indovina chi viene a cena è già sold out, prossima tappa L'avaro immaginario.
Cena con delitto, speciale 8 marzo, al Country House Il Bucaneve a RovolonFesteggia la Festa della Donna con una serata originale, tra buon cibo, mistero e divertimento… insieme alle tue amiche! padovaoggi.it
L’eredità – Speciale Sanremo in prima serata sabato 8 marzo: concorrenti vip e ospiti del programma di Marco LiorniStasera, sabato 8 marzo, in onda su Rai1 una puntata speciale de L’Eredità dedicata al Festival di Sanremo. Tra gli ospiti di Marco Liorni anche Nino Frassica, Sabrina Salerno, Marcella Bella e ... fanpage.it
GPS 2026/28: domande aperte dal 23 febbraio al 16 marzo. Aggiornamento, nuovo inserimento o trasferimento. https://www.orizzontescuola.it/graduatorie-gps-2026-28-requisiti-di-accesso-riserva-titoli-e-servizi-nuovo-algoritmo-lo-speciale/ - facebook.com facebook