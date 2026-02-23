Spazio compiti | Servono altri volontari

Lo Spazio compiti ha annunciato la necessità di nuovi volontari per gestire l’aumento delle richieste di assistenza. La causa è l’ampliamento dei servizi di prossimità offerti dallo Spazio Territoriale Percorsi di Pero. La richiesta mira a garantire supporto a più bambini e ragazzi nelle attività di studio e doposcuola. La comunità locale viene invitata a partecipare per rafforzare l’aiuto condiviso. La chiamata alle volontarie e ai volontari rimane aperta.

Si amplia l’offerta di servizi di prossimità allo S.Te.P. - Spazio Territoriale Percorsi del Comune di Pero. Qui, nei rinnovati locali di via Don Sommariva 1, da qualche giorno è attivo il nuovo Spazio compiti. Aperto ogni venerdì dalle 16.45 alle 18.15, è gestito grazie al contributo dei volontari e rappresenta un ulteriore tassello delle politiche educative e di supporto alle famiglie del territorio. Per garantire il regolare svolgimento del servizio, è attualmente in corso la ricerca di volontari disponibili ad affiancare i bambini nello svolgimento dei compiti scolastici. "Questi spazi, ristrutturati con fondi comunali e arredati grazie ai finanziamenti del Pnrr, sono gestiti da Sercop - Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona in co-progettazione con enti del Terzo Settore - fanno sapere dal Comune - sono pensati come luogo di accompagnamento delle persone con disabilità nel mondo del lavoro, di supporto alla genitorialità e una pluralità di servizi di prossimità". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Sala da pranzo multifunzione, come organizzare lo spazio tra cene e compitiLa sala da pranzo si è evoluta in uno spazio multifunzionale, adatto sia ai pasti che alle attività quotidiane.

Il grido d'allarme della Polizia Locale: "Meno agenti e più compiti, servono riforme e personale"La Polizia Locale di Brindisi evidenzia la crescente esigenza di riforme e incremento del personale, sottolineando come la riduzione degli agenti comporti maggiori responsabilità.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Spazio compiti: Servono altri volontari.

L’aiuto gratuito per i compiti è a ComeanaFare i compiti il pomeriggio insieme ai compagni o ad altri studenti. Allo Spazio Giovani di Comeana in piazza ... msn.com

Nasce a Tribiano un nuovo spazio pensato per i giovani e per il loro benessere: Spazio Compiti e Socialità, un progetto promosso da Comune di Tribiano e realizzato da AIAS ETS grazie al sostegno di fondi regionali. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi che frequen - facebook.com facebook