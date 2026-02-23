Sparisce il bonus giovani under 35 nel 2026 il governo non lo rinnova | chi perde i 500 euro al mese

Il governo ha deciso di non rinnovare il bonus giovani under 35, che ha causato la fine del sostegno di 500 euro al mese per chi avvia attività in settori strategici nel 2026. Questa scelta colpisce molti giovani imprenditori, che si trovano senza il supporto finanziario che aveva incentivato le loro iniziative. La decisione si riflette su un numero crescente di startup e progetti innovativi nel nostro Paese. La fine del bonus apre nuove sfide per i giovani imprenditori.