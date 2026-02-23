Sparisce il bonus giovani under 35 nel 2026 il governo non lo rinnova | chi perde i 500 euro al mese
Il governo ha deciso di non rinnovare il bonus giovani under 35, che ha causato la fine del sostegno di 500 euro al mese per chi avvia attività in settori strategici nel 2026. Questa scelta colpisce molti giovani imprenditori, che si trovano senza il supporto finanziario che aveva incentivato le loro iniziative. La decisione si riflette su un numero crescente di startup e progetti innovativi nel nostro Paese. La fine del bonus apre nuove sfide per i giovani imprenditori.
Il bonus giovani under 35, che dava fino a 500 euro al mese ai giovani che aprivano un'attività in settori strategici, nel 2026 non esiste più. Il centrodestra ha deciso di non inserirlo nel decreto Milleproroghe, perciò è scaduto: resta solo per le attività avviate fino al 31 dicembre dello scorso anno. Chi aveva già ottenuto il bonus continuerà a riceverlo normalmente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Bonus giovani under 35, arriva il rinnovo per il 2026: chi può ottenere fino a 500 euro al mese e comeIl bonus giovani under 35 viene prorogato fino al 2026, offrendo fino a 500 euro al mese.
A chi spetta il Bonus Giovani Under 35, requisiti estesi anche a Partite Iva: come ottenere 500 euro al meseL’Inps ha confermato che il bonus di 500 euro al mese, introdotto dal decreto Coesione, è disponibile anche per i giovani con partita IVA sotto i 35 anni.
