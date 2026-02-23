Spari vicino allo stadio calciatrici scappano negli spogliatoi

Gli spari vicino allo stadio hanno provocato il panico tra le calciatrici, che sono corsate negli spogliatoi per mettersi in salvo. La sparatoria, avvenuta poco prima di una partita importante, ha creato confusione tra i presenti. Testimoni riferiscono di aver udito diversi colpi e di aver visto persone correre in tutte le direzioni. La scena si è svolta sotto gli occhi di tanti tifosi, lasciando un senso di paura diffusa.

