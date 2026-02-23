Spari vicino allo stadio calciatrici scappano negli spogliatoi
Gli spari vicino allo stadio hanno provocato il panico tra le calciatrici, che sono corsate negli spogliatoi per mettersi in salvo. La sparatoria, avvenuta poco prima di una partita importante, ha creato confusione tra i presenti. Testimoni riferiscono di aver udito diversi colpi e di aver visto persone correre in tutte le direzioni. La scena si è svolta sotto gli occhi di tanti tifosi, lasciando un senso di paura diffusa.
Tensione altissima in Messico, dove nelle scorse ore l'esercito ha ucciso Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", il capo del cartello di Jalisco. Questi episodi di violenza hanno fatto crescere la paura in tutto il paese: il match tra Necaxa e Querétaro nel campionato femminile è stato interrotto dopo che sono state udite delle esplosioni attorno allo stadio di Aguascalientes, con le giocatrici che sono state costrette a rifugiarsi negli spogliatoi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
