Spari in strada a Castellammare arrestato commerciante 44enne | pistola e proiettili nel box

Un commerciante di 44 anni è stato fermato dopo aver sparato in strada nel centro di Castellammare, lasciando un bossolo sull’asfalto. La causa è stata una lite che è degenerata improvvisamente, portando a un breve scambio di colpi. La polizia ha individuato l’uomo grazie alle testimonianze e ha trovato pistola e proiettili nel suo garage. La piazza era piena di persone al momento dell’incidente.

© Anteprima24.it - Spari in strada a Castellammare, arrestato commerciante 44enne: pistola e proiettili nel box

Tempo di lettura: < 1 minuto Colpi d’arma da fuoco in pieno centro e un bossolo rinvenuto sull’asfalto. È quanto accaduto in via De Turris, dove l’allarme ha fatto scattare l’immediato intervento dei carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. Le indagini, avviate subito dopo la segnalazione, hanno portato all’identificazione del presunto autore degli spari. Si tratta di un 44enne del posto, titolare dell’attività commerciale “Mister Gelo” in piazzetta Quartuccio, già noto alle forze dell’ordine. Nel corso della perquisizione all’interno dell’esercizio commerciale, i militari hanno rinvenuto due colpi inesplosi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it Leggi anche: Castellammare di Stabia, spari in via De Turris: arrestato 44enne, sequestrata pistola calibro 9×19 Barra, 44enne arrestato con pistola e 41 cartucce in un negozioNella giornata di ieri, durante un controllo straordinario, la Polizia ha scoperto un uomo di 44 anni che tentava di nascondere una pistola calibro 9 e 41 cartucce in un negozio di Barra. Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti discussi: Giovane ucciso a Montecalvoli. Paura in strada: spari nella notte; Gallipoli, agguato e conflitto a fuoco in strada: arrestati in tre. Sparatoria legata allo spaccio; Sparatoria in via Capo Passero, ferito un uomo in scooter: indagini in corso; Lite nel pub finisce in tragedia. Giovane ucciso all’alba con 3 colpi di pistola. Spari in strada: sequestrati i fucili del 60enne che ha fatto scattare due ore di coprifuoco in paeseVIGO DI CADORE (BELLUNO) - Denunciato a piede libero. Il 60enne di Vigo di Cadore che giovedì sera aveva messo in subbuglio mezzo paese per aver esploso alcuni colpi (pare d'arma da fuoco) dovrà ... ilgazzettino.it Giovane ucciso a Montecalvoli. Paura in strada: spari nella notteUn colpo d'arma da fuoco ha colpito l'uomo al collo: una ferita mortale. Secondo una prima ricostruzione, la dinamica sarebbe stata da agguato: intorno alle 5.30, l'auto su cui si trovava il giovane s ... rainews.it Panico alla 10 km di Castellón: strada troppo stretta al via, decine di corridori cadono e vengono calpestati dalla folla. Poi il caos per dei finti spari. - facebook.com facebook