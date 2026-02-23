Spari a Castellammare arrestato noto negoziante | nel suo locale un' arma con matricola cancellata

Un negoziante di Castellammare di Stabia ha sparato in strada, dopo aver usato un'arma con la matricola cancellata nel suo locale. La polizia lo ha trovato e fermato poco dopo, scoprendo l'arma nascosta tra le sue cose. La lite tra due persone si è improvvisamente trasformata in una sparatoria. La scena si è svolta davanti a molti passanti, che hanno assistito alla scena senza riuscire a intervenire.

F.A., 44enne del posto già noto alle forze dell'ordine, sarà trasferito in carcere. Il movente del gesto è ancora in corso di accertamento È stato individuato e arrestato il presunto responsabile dei colpi d'arma da fuoco esplosi nel primo pomeriggio di oggi a Castellammare di Stabia, in via de Turris. Dopo la segnalazione e il rinvenimento di un bossolo sull'asfalto, i carabinieri della compagnia stabiese hanno avviato immediatamente le indagini, arrivando a identificare il presunto autore. Si tratta, secondo i militari, del titolare dell'attività commerciale "Mister Gelo", in piazzetta Quartuccio 16: F.