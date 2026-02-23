Sparatoria a Rogoredo Giorgia Meloni sul poliziotto Cinturrino | Tradimento della nazione

Una sparatoria a Rogoredo si è verificata dopo un episodio di tentato furto, che ha coinvolto un poliziotto ferito gravemente. Giorgia Meloni ha commentato la vicenda definendola un atto di tradimento nei confronti della nazione e delle forze dell’ordine. La sua dichiarazione si è concentrata sulla gravità dell’accaduto e sulla necessità di rafforzare la sicurezza. La comunità locale attende risposte e misure concrete per prevenire simili incidenti.

Un tradimento nei confronti della nazione e della dignità e onorabilità delle nostre forze dell'ordine. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in riferimento ai fatti di Rogoredo, se confermati dalle indagini. “Provo profonda rabbia all'idea che l'operato di chi tradisce la divisa possa ‘sporcare’ il lavoro di tantissimi uomini e donne che, ogni giorno, ci proteggono e difendono la nostra sicurezza, con abnegazione, sacrificio e senso delle istituzioni”, ha commentato la premier. Meloni ha aggiunto: “Dobbiamo essere riconoscenti in particolare alla polizia di Stato che, su delega della procura di Milano, sta svolgendo le indagini sui propri agenti coinvolti in questa tragica vicenda, al solo fine di far emergere la verità. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Meloni sul poliziotto di Rogoredo: "Sgomento, sarebbe tradimento della Nazione. Implacabili con chi sbaglia"Giorgia Meloni esprime forte sdegno per l’episodio di Rogoredo, dove un poliziotto ha sparato e ucciso un sospetto durante un controllo antidroga.

Meloni scuote il caso Rogoredo: “Sgomento e rabbia, sarebbe tradimento della nazione”Meloni esprime rabbia e sdegno dopo l’uccisione di un pusher nel boschetto di Rogoredo, causata secondo lei da comportamenti irresponsabili.

La sparatoria inscenata a Rogoredo per nascondere i traffici con i pusher taglieggiati: tutte le accuse che inchiodano CinturrinoMilano, i retroscena dietro il fermo dell'assistente capo del commissariato Mecenate accusato di aver ucciso Abderrahim Mansouri. Dai testimoni sentiti dagli inquirenti emerge la figura da sceriffo ... ilgiorno.it

