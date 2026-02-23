Spal stavolta è tutto facile Segna subito e poi dilaga

La Spal ha dominato la partita grazie a un inizio deciso che ha portato al primo gol già nel primo tempo. La squadra ferrarese ha sfruttato le occasioni per allungare il punteggio, lasciando poco spazio agli avversari. La facilità con cui ha gestito il gioco ha sorpreso molti tifosi presenti allo stadio. La vittoria rafforza la posizione in classifica e alimenta l’entusiasmo tra i giocatori. La prossima sfida si avvicina rapidamente.

FERRARA Anticipiamo l’eccezione: vabbè, era l’Osteria Grande. Vero, è una delle ultime e si capisce il perchè, come ricorda anche il 4-0 dell’andata. Quindi serviranno altre conferme. Però che la Spal torni a segnare, vincere, e anche a convincere per la prima volta nella gestione Parlato, forse non è circostanza da addebitare soltanto a limiti dell’avversario. Gettato via un mese cercando formule inadatte a questo organico costate purtroppo due traguardi, finalmente con l’Osteria Grande il nuovo tecnico è tornato all’antico, a quel 4-3-3 per cui la Spal è stata costruita. E il risultato è il ritorno ai tre punti che nel 2026 eran giunti una sola volta, in casa del Massa Lombarda: per non parlare di una vittoria e un clean sheet in casa che mancavano dai primi di dicembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

