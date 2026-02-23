Spaccio di hashish nel parco Polizia Locale denuncia un 50enne

Un uomo di 50 anni è stato denunciato dopo essere stato sorpreso a spacciare hashish nel Parco Mita. La Polizia Locale ha intensificato i controlli, intercettando l’uomo mentre consegnava droga a un giovane. Durante l’intervento, gli agenti hanno trovato quantitativi di sostanza stupefacente e denaro in contanti. La scoperta ha portato alla denuncia e a ulteriori verifiche sulla rete di spaccio nella zona. La vicenda rimane sotto osservazione delle forze dell’ordine.

Un colpo allo spaccio di droga, che porta alla denuncia di un uomo. Nei giorni scorsi, il Comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha organizzato un servizio di controllo al Parco Mita. Nel corso dell’operazione — che ha visto l’impiego di pattuglie con le insegne disposte nei pressi delle uscite dell’area verde e di agenti in borghese impegnati a monitorare l'area — è stato notato un individuo avvicinarsi a un gruppo di persone ferme sulle panchine. Dai movimenti sospetti, gli agenti hanno intuito che fosse in corso una cessione di stupefacenti. Mentre una pattuglia fermava il presunto acquirente appena fuori dal parco, gli agenti in borghese si sono avvicinati all'altro uomo e, dopo essersi qualificati, lo hanno identificato. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

