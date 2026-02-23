spacciano droga con i figli in auto tre arresti

Tre persone sono state arrestate dopo aver trasportato droga in auto con i figli a bordo. Le operazioni hanno portato alla scoperta di sostanze stupefacenti nascoste tra i sedili e i bagagli, mentre i bambini erano presenti nel veicolo. Le forze dell’ordine hanno fermato i veicoli in due incontri separati, riscontrando la presenza di droga e di minori. Le indagini continuano per chiarire i collegamenti tra gli arresti e il traffico di sostanze.

Due donne, due episodi distinti ma con un elemento in comune: la droga trasportata in auto mentre a bordo c’erano bambini piccoli. Nel primo caso i militari della stazione di Sorrento hanno fermato a un posto di blocco un’auto con a bordo una donna di Pompei e il figlio di cinque anni. L’agitazione della 45enne ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo. Dalla perquisizione sono saltate fuori nove dosi di cocaina. La donna è stata portata in caserma e arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio. Il piccolo, durante la stesura degli atti, ha mangiato qualche snack e guardato i cartoni animati insieme ai militari che lo hanno intrattenuto. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Una montagna di droga (oltre 400kg) stipata in auto e in un capannone: tre arresti nel TorineseI carabinieri di Ivrea hanno fermato tre uomini con oltre 400 chili di droga tra auto e capannone.

Mamme pusher in auto con droga e figli piccoli, due casi in CampaniaUna donna di 45 anni, coinvolta in attività di spaccio, è stata fermata in auto con il suo bambino di cinque anni in Costiera Sorrentina.

