Sosteneva il presidente ma era ossessionato dagli Epstein Files l’uomo che si è introdotto nella residenza di Trump

Un giovane di 21 anni, ossessionato dai file Epstein, ha cercato di entrare armato nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, causando la sua uccisione da parte del Secret Service all’alba di domenica. La sua presenza ha destato preoccupazione per le minacce alla sicurezza del luogo. Il ragazzo sosteneva il presidente ma aveva un’attenzione morbosa per le teorie legate ai file di Epstein. La vicenda si è conclusa con il suo decesso, lasciando molti interrogativi.

Un ragazzo di 21 anni è stato ucciso dal Secret Service all’alba di domenica 22 febbraio 2026 mentre tentava di entrare armato nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Il presidente degli Stati Uniti non si trovava nella proprietà al momento dell’incidente, ma alla Casa Bianca a Washington insieme alla first lady Melania Trump. Austin Tucker Martin, questo il nome dell’intruso identificato dagli investigatori, proveniva da Cameron, una piccola cittadina della Carolina del Nord situata a oltre 1.100 chilometri dalla residenza presidenziale. Secondo quanto riferito dallo sceriffo di Palm Beach County, Ric Bradshaw, durante una conferenza stampa, due agenti del Secret Service e un vice sceriffo hanno intercettato il giovane intorno all’1:30 del mattino presso il cancello nord della proprietà. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Il giovane che ha cercato di uccidere il presidente «era un trumpiano ossessionato dagli Epstein Files»Austin Tucker Martin, il 21enne ucciso dalla polizia mentre tentava di entrare a Mar-a-Lago, aveva un’ossessione per i cosiddetti Epstein Files.

Gli Epstein Files saranno uno degli scandali più gravi della nostra era

