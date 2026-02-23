Sospetta polmonite | bimba di 7 anni trasferita in eliambulanza dal San Pio al Santobono

Una bambina di 7 anni di San Bartolomeo in Galdo ha mostrato sintomi sospetti di polmonite e, per questo, è stata trasferita d’urgenza in eliambulanza. Il trasferimento è stato necessario a causa della gravità delle condizioni e della necessità di cure specializzate. La piccola è arrivata all’Ospedale Pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli, dove i medici ora monitorano attentamente il suo stato di salute. La famiglia attende aggiornamenti sulle sue condizioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Una bambina di 7 anni, residente a San Bartolomeo in Galdo, è stata trasportata con un’eliambulanza del Servizio sanitario regionale presso l’ Ospedale Pediatrico Santobono-Pausilipon di Napoli. Nella tarda mattinata di domenica, i medici del reparto di Pediatria dell’ Ospedale San Pio di Benevento hanno disposto il trasferimento della piccola, ritenendo necessario il ricovero in una struttura meglio attrezzata per la gestione di una sospetta polmonite che avrebbe colpito la bambina fortorina. All’arrivo a Napoli, la piccola è stata presa in carico dall’équipe del Santobono-Pausilipon, centro di riferimento per l’assistenza pediatrica, specializzato in emergenza-urgenza, alta complessità e riabilitazione intensiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Ragazza di 14 anni trasferita in elisoccorso dal San Pio al SantobonoUna ragazza di 14 anni è stata trasportata in elisoccorso dall’ospedale San Pio di Benevento al Santobono di Napoli.

Ieri in Campania: 14enne trasportata in elisoccorso dal San Pio al SantobonoIeri in Campania si sono verificati diversi eventi, tra cui il trasferimento in elisoccorso di una ragazza di 14 anni dal San Pio al Santobono.

