Sospesa la tratta in treno Udine-Tarvisio la rabbia dei pendolari | Basta politica dei selfie

Il disagio dei pendolari cresce dopo la sospensione della tratta ferroviaria Udine-Tarvisio, causata da problemi tecnici non ancora risolti. Molti viaggiatori si trovano costretti a cercare alternative, affrontando ritardi e disagi quotidiani. La decisione di prolungare l’interruzione fino al 27 febbraio lascia molti senza collegamenti diretti, alimentando frustrazione tra chi dipende dal servizio per recarsi al lavoro o a scuola. La situazione rimane difficile per chi utilizza regolarmente questa linea.

Fino al 27 febbraio non sarà possibile usufruire del servizio transfrontaliero nel lato italiano. Il Comitato pendolari Alto Adriatico ha denunciato le criticità del trasporto pubblico regionale È stata prolungata fino al 27 febbraio la sospensione del servizio ferroviario internazionale Micotra, che collega Udine a Villaco. Nello specifico, ancora per qualche giorno non sarà possibile viaggiare in treno dal capoluogo friulano a Tarvisio e viceversa, e la corsa sarà effettuata con autobus sostitutivi. La decisione non ha fatto piacere al Comitato pendolari Alto Friuli, che ha affidato ai social un duro messaggio: “Una situazione non più tollerabile. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

