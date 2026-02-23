sorpreso dalla bufera speranze infrante e le valanghe fanno altri due morti in quota

Una valanga ha causato la morte di due escursionisti in quota, lasciando senza parole chi sperava in un lieto fine per un giovane disperso. Le condizioni meteorologiche avverse e l’instabilità della neve hanno contribuito all’incidente. Le operazioni di soccorso continuano, mentre le autorità monitorano attentamente la zona. La tragedia segna un’altra giornata drammatica sulle Alpi, dove le valanghe mettono spesso in pericolo chi si avventura in montagna.

Due morti nel giro di poche ore e le speranze infrante per un giovane disperso. Si chiude una settimana drammatica sulle Alpi. L’innlazamento delle temperatuire sta provocando una serie di valanghe, a cadenza quasi quotidiana, dagli esiti spesso fatali. Ieri due scialpinisti hanno perso la vita in altrettanti incidenti tra Valle d’Aosta e Alto Adige. Una valanga sulle pendici della Becca di Nana, in Val d’Ayas, è costata la vita a Stefano Poli. L’escursionsita, che era arrivato dalla Lombardia, era partito in mattinata per un’ascesa in solitaria. Non vedendolo rientrare, è stata la moglie a dare l’allarme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Crans Montana, dalla scala e i pannelli del controsoffitto alla porta ?segreta?: tutte le regole infrante al bar Le Constellation. Così sono morti 40 giovanissimiA Crans Montana, un tragico incidente al bar Le Constellation ha causato la morte di 40 giovani.

Valanghe in Friuli, due slavine a Sella Nevea e sul Monte Tiarfin: una persona estratta dalla neve sotto choc e in ipotermia. Timore per altri distacchiDue valanghe si sono staccate nel pomeriggio in Alto Friuli, a Sella Nevea e sul Monte Tiarfin.

