Sorpresi a rubare in un appartamento a Torino messi in fuga dai residenti e arrestati tre persone nei guai

Tre giovani sono stati arrestati a Torino dopo essere stati sorpresi a rubare in un appartamento e messi in fuga dai residenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La polizia è intervenuta rapidamente e li ha fermati poco dopo. I testimoni hanno fornito dettagli utili sull’accaduto e hanno aiutato gli agenti a bloccare i sospettati. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei tre uomini, ora a disposizione delle autorità.

Tre arresti per rapina impropria, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato avvenuto nella notte in zona Mirafiori Sud a Torino. Due italiani di 23 anni e 21 anni, insieme a un cittadino albanese di 21 anni, sono stati fermati dagli agenti dopo essere stati sorpresi a introdursi in un appartamento. I tre sono stati individuati e bloccati poco dopo la fuga, grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine. Tentato furto in un appartamento a Torino L'episodio si è verificato nel cuore della notte in un condominio situato nella zona Mirafiori Sud di Torino. Un inquilino, insospettito da rumori e voci provenienti dalle scale comuni, ha deciso di verificare cosa stesse accadendo.