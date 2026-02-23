Sorical le precisazioni di Marati | Nessuna sospensione senza preavviso

Giovanni Paolo Marati ha spiegato che Sorical non sospende l’erogazione dell’acqua senza avvisare i clienti in caso di morosità. La società ha ricevuto numerose segnalazioni di interruzioni improvvise e senza preavviso delle forniture idriche. Marati ha sottolineato che tutte le sospensioni avvengono soltanto dopo un preavviso scritto e il tentativo di risolvere il problema. La questione riguarda clienti che non hanno ancora saldato i loro debiti.

Il direttore generale chiarisce la gestione delle morosità: "L'eventuale sospensione della fornitura non avviene mai in modo improvviso ma è preceduta da una serie di passaggi formali e da tempistiche ben definite" “L’azienda- sottolinea-che tutte le attività vengono svolte nel pieno rispetto della normativa nazionale e, in particolare, delle disposizioni emanate da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Le modalità operative sono improntate a criteri di trasparenza, tracciabilità e tutela dell’utenza e sono dettagliatamente pubblicate nella sezione dedicata alla Gestione morosità del sito istituzionale”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

L'asilo nido "Chiesa" senza riscaldamento, acqua e luce. Mori: «Famiglie senza preavviso, comune in ritardo»L’asilo nido “Damiano Chiesa” di Camerano è stato temporaneamente chiuso a causa di problemi infrastrutturali, tra cui assenza di riscaldamento, acqua e luce.

Leggi anche: Nessuna concessione senza Kyiv, nessuna trattativa senza i volenterosi. Zelensky vede Macron

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Morosità Sorical, le precisazioni del Dg Marati.

Alluvioni di gennaio, Sorical sospende le bollette: aiuti per utenti sgomberatiAttuate le misure ARERA: stop ai pagamenti per 6 mesi, niente distacchi anche per vecchie morosità e rateizzazione senza interessi nei Comuni coinvolti ... cosenzachannel.it

Danni da maltempo, Sorical sostiene gli utenti che hanno subito provvedimenti di sgomberoLe agevolazioni riguardano i titolari di utenze idriche situate nei Comuni coinvolti: Crotone, Isola Capo Rizzuto, Rende, Rocca di Neto, Verzino ... corrieredellacalabria.it