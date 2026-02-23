Sordità grave | l’Aoup festeggia il traguardo dei mille impianti cocleari

L’Aoup celebra il raggiungimento di mille impianti cocleari installati, risultato che dimostra l’efficacia delle tecniche adottate per migliorare l’udito dei pazienti. La cifra si è raggiunta grazie a interventi eseguiti negli ultimi anni presso il reparto otorinolaringoiatria, che ha dedicato risorse e competenze specifiche a questa terapia. La cerimonia si svolge il 28 febbraio alle Officine Garibaldi di Pisa, con un convegno dedicato ai professionisti del settore.

Mille impianti cocleari: questo il traguardo non solo numerico che l’Aoup festeggia il 28 febbraio a Pisa con un convegno di esperti alle Officine Garibaldi. La meta raggiunta è infatti il coronamento di un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per la cura e riabilitazione dei problemi di sordità grave cominciato a Pisa circa 40 anni fa, con un ruolo guida a livello nazionale per tutti questi decenni e una leadership in termini di ricerca scientifica, casistica assistenziale, crescita e innovazione tecnologica che persiste tuttora. Era il 1985 quando venne eseguito a Pisa il primo impianto cocleare monocanale nella Clinica Otorinolaringoiatrica ma bisognerà attendere il 1998 per lo sviluppo tecnologico necessario all’impianto multicanale e l’anno successivo per la rimborsabilità da parte del SSN che, nel 2010, arriva a coprire i costi dell’impianto cocleare bilaterale simultaneo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Sordità grave: Aoup festeggia il traguardo dei mille impianti cocleari su adulti e bambiniL’Azienda ospedaliera universitaria pisana ha raggiunto il traguardo di mille impianti cocleari installati su adulti e bambini, grazie a un team di specialisti dedicati.

Pietro Vincenzi taglia il traguardo dei cento anni e festeggia con una cinquantina di parentiPietro Vincenzi ha raggiunto il traguardo dei cento anni, un traguardo importante che ha condiviso con circa cinquanta parenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Aoup celebra i mille impianti cocleari; Quando la ricerca diventa speranza: all'Università di Pisa un evento su come nascono i farmaci per le malattie rare; Dieci milioni di litri d'acqua ai fontanelli; CREATIVE DAY, IL FUTURO DELLA CREATIVITÀ SI TOCCA CON MANO: TRA MODA, IA E DESIGN LA NUOVA GENERAZIONE PRENDE FORMA A PONTEDERA.

Sordità grave: l’Aoup festeggia i mille impianti cocleari in oltre 40 anni di attivitàMille impianti cocleari: il traguardo non solo numerico che l’Aoup festeggia il 28 febbraio a Pisa con un convegno di esperti ... gonews.it

Sordità infantile. Allarme Sio: colpiti lo 0,7 per mille dei neonatiÈ questo il dato reso noto da Domenico Cuda della Società italiana di otorinolaringologia e chirurgia cervico-facciale (Sio), in un'intervista all’Agenzia Dire. Senza un intervento tempestivo, avverte ... quotidianosanita.it

La musica come strumento per recuperare più in fretta quello che la sordità si è portata via. Al Meyer nasce un nuovo Centro per la riabilitazione uditiva dei bambini affetti da grave handicap uditivo e portatori di impianto cocleare. Un luogo dove musica e scie - facebook.com facebook