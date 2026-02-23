Sordità grave | Aoup festeggia il traguardo dei mille impianti cocleari su adulti e bambini

L’Azienda ospedaliera universitaria pisana ha raggiunto il traguardo di mille impianti cocleari installati su adulti e bambini, grazie a un team di specialisti dedicati. La scelta di intervenire tempestivamente ha permesso di migliorare l’udito di molte persone, ripristinando la capacità di sentire suoni e parole. La cerimonia di celebrazione si terrà alle Officine Garibaldi, dove si discuterà delle tecniche innovative adottate nel reparto.

Pisa, 23 febbraio 2026 - Mille impianti cocleari: questo il traguardo non solo numerico che l’Aoup festeggia il 28 febbraio a Pisa con un convegno di esperti alle Officine Garibaldi. La meta raggiunta è infatti il coronamento di un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale per la cura e riabilitazione dei problemi di sordità grave cominciato a Pisa circa 40 anni fa, con un ruolo guida a livello nazionale per tutti questi decenni e una leadership in termini di ricerca scientifica, casistica assistenziale, crescita e innovazione tecnologica che persiste tuttora. Era il 1985 quando venne eseguito a Pisa il primo impianto cocleare monocanale nella Clinica Otorinolaringoiatrica ma bisognerà attendere il 1998 per lo sviluppo tecnologico necessario all’impianto multicanale e l’anno successivo per la rimborsabilità da parte del SSN che, nel 2010, arriva a coprire i costi dell’impianto cocleare bilaterale simultaneo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

