Sono John Barron e la Corte Suprema ha sbagliato Donald Trump come Fantozzi con l’accento svedese?

Venerdì scorso, poche ore dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti aveva emesso una decisione storica contro i dazi presidenziali, la rete televisiva C-SPAN apriva come di consueto le proprie linee telefoniche al pubblico. La conduttrice Greta Brawner stava ricevendo opinioni dai telespettatori, quando ha passato la linea a un certo “John in Virginia, Repubblicano”. E da lì, tutto è cambiato. L’uomo all’altro capo del filo si è presentato con sicurezza: “Sono John Barron”. Tre parole sufficienti a far alzare le antenne a chiunque conosca la biografia di Donald Trump. “John Barron”, infatti, è lo pseudonimo che il presidente degli Stati Uniti utilizzò sistematicamente negli anni Ottanta e Novanta per contattare le redazioni dei giornali di New York, presentandosi come un proprio portavoce immaginario. 🔗 Leggi su Cultweb.it

