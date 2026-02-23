Songs il canto della poesia | Vittorio Prato

Vittorio Prato ha interpretato con passione durante il concerto che chiude la rassegna “Il Canto della Poesia” all'Accademia Filarmonica di Bologna, dopo aver scelto di celebrare la poesia attraverso il suo canto. La sua performance ha coinvolto il pubblico nella storica Sala Mozart di Palazzo Carrati, dove ha portato in scena brani che uniscono musica e parole. La serata ha offerto un momento di intensità artistica e coinvolgimento emotivo.

Sabato 28 marzo 2026 si conclude la rassegna “Il Canto della Poesia” dell'Accademia Filarmonica di Bologna con il concerto del duo composto da Vittorio Prato, baritono, e Paolo Potì al pianoforte nella storica Sala Mozart, sala da concerto di Palazzo Carrati, sede dell'Accademia Filarmonica dal. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Colleferro. Sabato 31 Gennaio alle 21 al Teatro Vittorio Veneto “Free Songs – Il nostro canto libero” a cura dell’Accademia musicale “Ars Nova”#Colleferro-TeatroVittorio| Nella serata di sabato 31 gennaio, il Teatro Vittorio Veneto di Colleferro ospita lo spettacolo “Free Songs – Il nostro canto libero”. Mélodies: il canto della poesiaIl concerto “Mélodies” si svolge a causa di un appuntamento musicale programmato da tempo. L’ALBERO DEI BAMBINI - Canzone di Natale - Testo di Angela Rosa Nigro Approfondimenti, notizie e discussioni Argomenti: E ricomincia il canto: Bologna celebra Lucio Dalla nel quarantennale di Caruso; Canto, chitarra e pianoforte: ciclo di lezioni gratuite con Proxima; In arrivo Grembo de pria di Elli De Mon; Values in Music: Pierino e il lupo. Ecco gli U9 Primi Calci 2017 di Bisulca e Aziz impegnati oggi al Vittorio Rossi nel derby col Prato Nord. C'mon guys! Vamos Social Club - facebook.com facebook