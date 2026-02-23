Sondaggio Swg Giuseppe Conte paga il prezzo più caro | scivola il M5s Non va meglio a Vannacci | sorpassato da Calenda – I dati

Il sondaggio Swg rivela che Giuseppe Conte subisce il calo più consistente, a causa della perdita di consensi del Movimento 5 Stelle. La discesa del partito si riflette anche nel sorpasso di Calenda su Vannacci, che perde terreno rispetto ai mesi scorsi. La crisi di fiducia tra gli elettori si manifesta chiaramente nelle cifre raccolte, con il M5s che continua a declinare in popolarità. I dati indicano una tendenza chiara nel panorama politico attuale.

È il M5s la forza politica a perdere più terreno nell’ultima settimana, secondo il sondaggio Swg per il TgLa7. Mentre Fratelli d’Italia resta stabile al 29,8% e il Partito democratico cede appena un decimo di punto, è il MoVimento di Conte a calare di più: ora è stimato all’11,5%. Lieve calo anche per Forza Italia, che scende all’8,3%, mentre è in trend positivo Avs al 6.,7%. La Lega risale la china con un +0,2%, che la riporta al 6,6%. Tra le forze minori, è Azione a registrare il salto migliore portandosi al 3,5%. In calo invece Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci: nell’ultima settimana ha perso lo 0,2% ed è ora al 3,4% In trend negativo anche Italia Viva, ora al 2,2%. 🔗 Leggi su Open.online

Sondaggio Swg, la Lega scivola più di tutti: l'effetto Vannacci sul calo leghista. Renzi e Calenda in recupero: tutti i dati

Sondaggio Swg, dopo il tonfo FdI torna a salire. Il Pd insegue, ma il M5s scivola: cosa è cambiato nell'ultima settimana

