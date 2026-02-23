Sondaggio politico Fratelli d’Italia allunga | giù Pd e M5S

Un sondaggio mostra che Fratelli d’Italia mantiene il suo vantaggio, mentre il Pd e il M5S registrano cali di consensi. La ricerca, condotta da Swg per il Tg La7, evidenzia come il partito di Roberto Vannacci fatichi a mantenere le posizioni. Le intenzioni di voto cambiano con l’avvicinarsi di eventuali elezioni, e i dati indicano una tendenza chiara verso l’aumento del partito di Giorgia Meloni. Resta da vedere come evolveranno le prossime settimane.

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia è stabile, Pd e M5S calano, il partito di Roberto Vannacci 'stecca'. E' il quadro definito dal sondaggio Swg per il Tg La7 oggi, 23 febbraio, con le intenzioni di voto in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, sempre ampiamente primo partito, rimane al 29,8% senza variazioni rispetto al precedente rilevamento. La. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia e Pd crescono. M5S giùSecondo il sondaggio Swg del 19 gennaio 2026, Fratelli d’Italia e il Partito Democratico registrano un aumento dei consensi, mentre il Movimento 5 Stelle mostra una diminuzione delle preferenze.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Sondaggio Tg La7, frenata al top e c'è un sorpasso: Vannacci sale, il voto oggi; Sondaggi, la supermedia del 19 febbraio 2026. Calo Fratelli d'Italia, Futuro Nazionale al 3%; Referendum giustizia, sondaggio: risultato legato all’affluenza; Sondaggio politico Tg La7 oggi martedì 17 febbraio 2026, ancora giù Meloni e Schlein, Vannacci sorprende tutti.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia e Lega ancora in calo per l’effetto VannacciI nuovi sondaggi elettorali certificano l’arretramento per FdI di Giorgia Meloni con una perdita dello 0,6%. Ma soffre soprattutto la Lega ... quifinanza.it

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia cala e Pd sale(Adnkronos) – Fratelli d’Italia cala, Pd e M5S crescono. Il nuovo partito di Roberto Vannacci debutta, la Lega scivola. Il sondaggio Ixè, con le intenzioni di voto oggi in caso di elezioni, propone un ... msn.com

Referendum, il sondaggio che cambia tutto: “Un vero shock politico” (NOTIZIA NEI COMMENTI) - facebook.com facebook

Sondaggio Termometro Politico Futuro Nazionale al 3,5% calano soprattutto FDI, Lega e “altri partiti” x.com