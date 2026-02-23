Sondaggi politici Fdi e Lega perdono quasi un punto in due mesi | il partito Vannacci sfiora il 2%

I sondaggi politici mostrano che Fdi e Lega perdono quasi un punto in due mesi, mentre il partito di Vannacci si avvicina al 2%. La causa principale è il calo di fiducia tra gli elettori verso le forze di governo, che si riflette nelle ultime rilevazioni. Il partito di Vannacci ha registrato una crescita significativa, rafforzando la propria presenza nel panorama politico italiano. Le prossime settimane definiranno ulteriormente gli equilibri tra i vari schieramenti.

Mentre il partito del generale Roberto Vannacci irrompe sulla scena politica, i partiti di Meloni e Salvini perdono consenso: Fdi e Lega risultano in calo, perdono rispettivamente lo 0,7% e lo 0,8% rispetto alle rilevazioni di dicembre 2025.

Sondaggi politici, FdI in calo, crolla la Lega: il partito di Vannacci debutta al 3,3%, chi vinceI sondaggi politici mostrano un calo netto per Fratelli d’Italia e Lega.

Sondaggi politici, destra e sinistra sono quasi pari: Vannacci toglie più voti a FdI che alla LegaUn sondaggio politico mostra che la presenza di Vannacci ha indebolito più il consenso di Fratelli d’Italia rispetto alla Lega.

Robby Giusti - Un messaggio simpatico di Vannacci per Ranucci e Report...(27.01.26)

