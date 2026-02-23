sofia goggia punta alla coppa del mondo di superg con la discesa libera a portata di mano

Sofia Goggia mira alla vittoria nella Coppa del Mondo di superG, dopo aver migliorato la sua posizione in classifica. La sua determinazione cresce con ogni allenamento, mentre si prepara per le prossime gare. La discesa libera rappresenta un’occasione concreta per consolidare la leadership. La stagione sta per concludersi e ogni risultato può fare la differenza nella corsa al titolo. La tensione si fa sentire tra gli atleti in vista delle ultime prove.

Il mese di marzo segna la fase conclusiva della Coppa del Mondo di sci alpino, con le gare di superG e discesa protagoniste sul percorso verso i titoli. L'Italia guarda alle sfide decisive, con Sofia Goggia impegnata a difendere il pettorale rosso in superG e pronta a inseguire la vetta in discesa, in una stagione ancora aperta e ricca di incognite. In superG, **Sofia Goggia** guida la classifica con **280 punti**, mantenendo un margine di **60 punti** su **Alice Robinson** (Nuova Zelanda) che segue a **220**. Alle sue spalle, la leggendaria **Lindsey Vonn** è terza con **190**, mentre **Romane Miradoli** è quinta con **181**.

