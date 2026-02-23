Sofia Cantore si racconta | Dagli Stati Uniti al sogno da DJ ecco la mia vita americana

Sofia Cantore ha condiviso la sua storia, spiegando come il desiderio di diventare DJ l’abbia spinta a trasferirsi negli Stati Uniti. La calciatrice di Missaglia ha raccontato di aver affrontato molte sfide, tra cui adattarsi a un nuovo paese e alle nuove culture sportive. La sua esperienza mostra come la determinazione possa portare a realizzare sogni importanti. La sua testimonianza si conclude con la voglia di continuare a seguire le proprie passioni.

L'attaccante di Missaglia ospite di Alessandro Cattelan: dal cucciolo accarezzato in campo alle uova col ketchup, passando per Trinity Rodman e il mito di Cicalone che spopola negli USA Il sogno americano. Sofia Cantore, l'attaccante di Missaglia che ha fatto la storia diventando la prima calciatrice italiana a giocare nella National Women's Soccer League, è stata ospite del podcast Supernova condotto da Alessandro Cattelan. In una lunga e divertente conversazione, la 25enne candidata al Pallone d'Oro ha raccontato la sua nuova vita negli Stati Uniti, svelando aneddoti inediti, curiosità e progetti futuri che vanno ben oltre il calcio giocato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

“Melodie Italiane” di Attilio Carbone sbarca in Tv: dagli Stati Uniti all’Italia, dalla radio americana al digitale terrestre italianoAttilio-Carbone Il programma radiofonico

L’addio a Commisso: dagli Stati Uniti al sogno viola. Il discorso del figlio Joseph: “Amava Firenze. La squadra? Identità”Il ricordo di Rocco Commisso, figura di spicco nel mondo imprenditoriale e appassionato sostenitore della Fiorentina, si è svolto a New York.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Da Linari e Boattin a Cantore e Di Guglielmo: perché le giocatrici italiane vanno all'estero? Non c'entra solo il calcio: cosa c'è dietro la scelta.

Da Missaglia agli USA: la calciatrice Sofia Cantore ospite di SupernovaLa prima calciatrice italiana ingaggiata nel campionato ''a stelle e strisce''. La missagliese Sofia Cantore è la protagonista dell'ultima puntata ... casateonline.it

Sofia Cantore eletta ambasciatrice della diplomazia dello sportCandidata al pallone d'oro e volata negli Stati Uniti per giocare nel Washington Spirit, dopo un Europeo esaltante, Sofia Cantore, prima calciatrice azzurra della storia a giocare nella National Women ... corrieredellosport.it