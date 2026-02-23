Smottamenti a Motta Adorno M5S | Evitare un' altra Niscemi

Il persistente dissesto idrogeologico nella cosiddetta zona "Ponte" di Motta Sant’Anastasia, dovuto a frane e smottamenti registratisi già nel 2010, continua a destare apprensione. A riguardo è intervenuta Lidia Adorno, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, che ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione, Renato Schifani, ed all’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente, Giusi Savarino, attraverso la quale chiede di conoscere il cronoprogramma delle iniziative che il Governo regionale intende avviare al fine di accelerare gli interventi di messa in sicurezza e consolidamento nella zona "Ponte" in territorio di Motta Sant'Anastasia. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Adorno (M5S): "Schifani chieda lo stato di emergenza al governo nazionale"Lidia Adorno del Movimento 5 Stelle ha chiesto a Schifani di sollecitare lo stato di emergenza al governo nazionale, in risposta ai danni causati dalla recente ondata di maltempo a Catania, nella provincia e nella zona jonica della Sicilia.

