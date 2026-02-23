Smog scattano le misure martedì 24 e mercoledì 25 febbraio

Il livello di Pm10 ha superato i limiti consentiti a Piacenza, provocando l’attivazione delle misure emergenziali martedì 24 e mercoledì 25 febbraio. Questa situazione deriva dall’eccesso di sostanze inquinanti nell’aria, secondo i dati forniti dal bollettino Arpae. Le autorità hanno deciso di intervenire per ridurre le emissioni e tutelare la salute pubblica. Le restrizioni coinvolgono principalmente limitazioni al traffico e alle attività industriali. La qualità dell’aria rimane sotto osservazione.

A seguito dell'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo, scattano a Piacenza - così come a Parma, Reggio Emilia e Modena - le misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 febbraio, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 sarà in vigore il divieto di circolazione anche per i diesel euro 5, oltre alle consuete limitazioni al traffico - già in essere dal lunedì al venerdì negli stessi orari - per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all'Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

