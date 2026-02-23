Sisal punteggio B- del rating Iss Esg e status Prime

Sisal ha ricevuto un punteggio “B-” nel rating Iss Esg a dicembre 2025, a causa delle sue pratiche di sostenibilità e responsabilità sociale. L’agenzia di rating, tra le più influenti del settore, ha riconosciuto l’impegno dell’azienda nel migliorare gli standard ambientali e sociali. Il riconoscimento “Prime” evidenzia la posizione di leadership di Sisal tra le imprese più attente a questi aspetti. La valutazione riflette i risultati raggiunti in vari progetti di sostenibilità.

Sisal Spa a dicembre 2025 ha ottenuto dall’ agenzia di rating Iss Esg, tra i principali leader di mercato a livello globale nella valutazione dei fattori Esg, un rating pari a “B-”, con status “Prime”, riconoscimento assegnato alle aziende best in class di ciascun settore. Il Rating Iss Ess fornisce a investitori e stakeholder dati e analisi sulle performance di sostenibilità, basandosi su un modello riconosciuto a livello internazionale. L’Iss Esg Corporate Rating copre oltre 8.000 aziende a livello globale, consentendo valutazioni comparabili sul profilo ambientale, sociale e di governance. Il risultato rappresenta un ulteriore riconoscimento del percorso di sostenibilità che Sisal - si sottolinea in una nota - sta portando avanti in coerenza con il Positive Impact Plan del Gruppo Flutter e che si pone in linea con le migliori pratiche nazionali ed internazionali, sviluppando un framework capace di integrare e valorizzare le performance sociali, ambientali e di governance con l’obiettivo di costruire un futuro sempre più responsabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

