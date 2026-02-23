Siracusa | turisti in fuga per tonnellate di rifiuti a Cozzo Pantano

Un operatore turistico segnala che a Siracusa, in zona Cozzo Pantano, tonnellate di rifiuti abbandonati stanno allontanando i visitatori. La presenza di spazzatura ovunque ha reso l’area meno attraente, provocando un calo di presenze e danni alle attività locali. La situazione si aggrava, mentre i turisti scelgono di evitare il sito per la scarsa pulizia. La gestione dei rifiuti resta un problema aperto nel cuore della città.

La strada che porta alla fonte Ciane, a Siracusa, dovrebbe essere un percorso di relax, un invito alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia. Invece, oggi, è un viaggio nel disagio. Zona fonte Ciane. Un trionfo di natura, paradiso per belle passeggiate e giri in bici. Ma attenzione, le brutte sorprese sono dietro l'angolo. Così, nei pressi di traversa Cozzo Pantano, basta una svolta per finire in mezzo ad un autentico sentiero di rifiuti.