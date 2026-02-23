Siracusa | turisti in fuga per tonnellate di rifiuti a Cozzo Pantano

Un operatore turistico segnala che a Siracusa, in zona Cozzo Pantano, tonnellate di rifiuti abbandonati stanno allontanando i visitatori. La presenza di spazzatura ovunque ha reso l’area meno attraente, provocando un calo di presenze e danni alle attività locali. La situazione si aggrava, mentre i turisti scelgono di evitare il sito per la scarsa pulizia. La gestione dei rifiuti resta un problema aperto nel cuore della città.

Sommario. A Siracusa, un operatore turistico lancia un allarme: la zona di Cozzo Pantano è sommersa da rifiuti, con conseguenze drammatiche per il turismo. La spazzatura, abbandonata lungo le strade, sta allontanando i visitatori, che arrivano attratti dalla bellezza della fonte Ciane ma si trovano di fronte a un paesaggio degradato. Le autorità sono state informate, ma finora non sono stati presi provvedimenti efficaci. — La strada che porta alla fonte Ciane, a Siracusa, dovrebbe essere un percorso di relax, un invito alla scoperta di uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia. Invece, oggi, è un viaggio nel disagio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

