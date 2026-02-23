Siracusa | figlio a rischio gastroscopia slitta a marzo

Un padre di Siracusa chiede aiuto perché suo figlio, malato da tempo, aspetta una gastroscopia che potrebbe migliorare le sue condizioni. La lunga attesa, causata dai ritardi nelle prenotazioni, preoccupa molto la famiglia. La famiglia ha già affrontato numerosi ostacoli per ottenere l’intervento, ma la procedura è stata rinviata a marzo. La situazione rimane critica, e la famiglia spera in una soluzione rapida.

Un padre siracusano lancia un appello disperato: suo figlio, gravemente malato, attende una gastroscopia urgente che potrebbe salvare la sua vita. La famiglia denuncia i tempi bui della sanità pubblica, dove l'urgenza si trasforma in attesa angosciante. La vicenda riaccende il dibattito sulle liste d'attesa e sulla necessità di risposte tempestive in casi clinici complessi.. La storia inizia con un calo di peso drammatico: oltre 20 chilogrammi in poche settimane, un segnale allarmante che ha spinto la famiglia a rivolgersi al Pronto Soccorso dell'ospedale di Siracusa. Un'odissea di 12 ore, dalle 10 del mattino alle 22:30, per eseguire analisi del sangue e una Tac.