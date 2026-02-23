Sinner in crisi? Panatta | Vero giudizio solo agli Slam

Jannik Sinner, numero due del ranking ATP, ha subito critiche dalla Spagna dopo le sconfitte a Doha e agli Australian Open. La causa principale è la sua difficoltà a mantenere la forma nei momenti decisivi, che ha portato a risultati deludenti nelle ultime settimane. I commentatori spagnoli evidenziano come il vero giudizio sulla sua crescita arriverà solo negli Slam. Restano in attesa di vedere come reagirà nelle prossime competizioni.

Sommario: Jannik Sinner, numero due del ranking ATP, è al centro di critiche dalla Spagna dopo le recenti sconfitte a Doha e agli Australian Open. Adriano Panatta lo difende, smentendo le voci di crisi e sottolineando che il vero giudizio arriverà nei tornei dello Slam. Il tennis italiano si stringe attorno a Jannik Sinner. Dopo le sconfitte consecutive contro Novak Djokovic agli Australian Open e Jakub Mensik a Doha, i media spagnoli hanno iniziato a parlare di una presunta crisi del numero due del mondo. Adriano Panatta, ex vincitore del Roland Garros e della Coppa Davis, non ci sta. Sinner in crisi? E chi lo dice? Non scherziamo, ha dichiarato durante la trasmissione *La nuova DS* su Rai 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Panatta senza dubbi: “Sinner più solido di Alcaraz per il Grande Slam”Durante la trasmissione “Panatta & Bertolucci Tennis Heroes” su Sky Sport, Adriano Panatta ha analizzato il panorama del tennis mondiale, sottolineando come Jannik Sinner si distingua per solidità superiore rispetto a Carlos Alcaraz per il raggiungimento di un Grande Slam.

Sinner e le critiche dalla Spagna, Panatta: “Gli piacerebbe fosse in crisi”Jannik Sinner ha vissuto una fase difficile dopo le critiche dalla Spagna e la recente eliminazione a Doha, che ha alimentato discussioni sulla sua forma.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Panatta perde la calma in diretta tv e asfalta tutti: Sinner in crisi? Ragazzi, ma davvero.... Poi attacca la Spagna; Sinner e le critiche dalla Spagna, Panatta: Gli piacerebbe fosse in crisi; Sinner perde ancora ma risorgerà: crisi psicologica o fisica per il grande Jannik? Obiettivo: Roma 2026; Gli spagnoli infieriscono su Jannik Sinner: Adriano Panatta si scatena.

Sinner e le critiche dalla Spagna, Panatta: Gli piacerebbe fosse in crisiIn Spagna i media iberici hanno attaccato Sinner, critiche ingiuste secondo Panatta: E' logico che ora loro stiano scrivendo cose così, e sicuramente gli farebbe piacere che fosse davvero così, ma mi ... adnkronos.com

Adriano Panatta spegne le polemiche: Jannik Sinner in crisi? Non scherziamoLa difesa dellex tennista italiano nei confronti del numero 2 al mondo ... msn.com

Adriano Panatta: “Sinner in crisi Chi lo dice Tecnici improvvisati che straparlano. Ha perso due gare su nove che ha fatto: una con Djokovic che è una leggenda di questo sport ed un’altra con Mensik che è comunque il numero 16 al mondo. Non si può critic x.com

A La Domenica Sportiva il nostro Adriano Panatta ha commentato cosi le recenti partite di Jannik Sinner "Sinner in crisi E chi lo dice Essù, non scherziamo!". ' - facebook.com facebook