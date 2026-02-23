Sinner flop a Doha Alcaraz vince il torneo e allunga | gli scenari dei prossimi mesi | La nuova classifica Atp

L'eliminazione di Sinner ai quarti di finale a Doha è dovuta a una battuta d’arresto contro un avversario in forma. Alcaraz conquista il titolo giocando un torneo convincente e guadagna punti preziosi nel ranking Atp. La sconfitta di Sinner apre nuovi scenari nella corsa ai primi posti della classifica mondiale. La competizione continua a riservare sorprese e cambiamenti nelle posizioni dei giocatori. La lotta per le prime posizioni resta aperta.

Sinner esce ai quarti di finale a Doha, Alcaraz vince il torneo giocando un torneo splendido e allunga sull’italiano nel ranking Atp. È stato infatti aggiornato oggi, lunedì 23 febbraio, la classifica Atp dopo i tornei 250 e 500 disputati in tutto il mondo. I primi due della classifica Atp partecipavano entrambi all’Atp 500 in Qatar e a trionfare è stato Carlos Alcaraz, che in finale ha “distrutto” Fils in due set. Vittoria che consente al talento murciano di allungare ulteriormente su Sinner e aumentare il distacco. Adesso sono infatti 3.150 i punti che separano i due in classifica. Nettamente più staccato Djokovic, terzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

