Sinner e le critiche dalla Spagna Panatta | Gli piacerebbe fosse in crisi

Jannik Sinner ha vissuto una fase difficile dopo le critiche dalla Spagna e la recente eliminazione a Doha, che ha alimentato discussioni sulla sua forma. Adriano Panatta ha commentato la situazione, affermando che alcuni vorrebbero vederlo in difficoltà, ma non crede che ci siano motivi per allarmarsi. La pressione sulle sue spalle aumenta, soprattutto dopo le sconfitte in Australia e Qatar. Ora, il giovane tennista si prepara a rispondere sul campo.

(Adnkronos) – Adriano Panatta 'difende' Jannik Sinner. L'ex tennista azzurro, ospite de 'La nuova DS' su Rai 2, ha parlato della presunta 'crisi' del numero due del mondo, eliminato da Jakub Mensik nei quarti di finale di Doha dopo aver perso in semifinale contro Novak Djokovic agli Australian Open 2026. "Sinner in crisi? E chi

Sinner, Panatta ne ha per tutti: “Ha perso 2 partite. Non è in crisi, le critiche arrivano da tecnici improvvisati che straparlano e non…”Adriano Panatta ha criticato le accuse rivolte a Jannik Sinner dopo le sue recenti sconfitte, attribuendole a commentatori inesperti.

“Sinner in crisi? Tecnici improvvisati che non sanno cosa dicono. Gli spagnoli ora stanno scrivendo questo”: parla PanattaJannik Sinner ha subito due sconfitte consecutive in poche settimane, causate da problemi di forma e strategia.

Perché Sinner ha ricevuto critiche dalla Spagna? Per i media spagnoli: «Ha toccato il fondo»«Ha toccato il fondo». «E' ufficialmente in crisi». «Un nuovo fallimento», riferendosi a quello dell'Australian Open. I media spagnoli non sono stati leggeri con Jannik Sinner: se il numero 2 del mond ... corriere.it

Sinner in crisi? Tecnici improvvisati che non sanno cosa dicono. Gli spagnoli ora stanno scrivendo questo: parla PanattaJannik Sinner ha perso in semifinale agli Australian Open contro Novak Djokovic. Poi, a sorpresa, è uscito anche ai quarti di finale a Doha, sconfitto da Jakub Mensik. Nulla di drammatico, semplicemen ... ilfattoquotidiano.it

"NON SCHERZIAMO" Ospite come di consueto a "La Domenica Sportiva", Adriano Panatta non le ha mandate a dire, schierandosi apertamente contro le numerose critiche ricevute dal numero 2 al mondo, l'azzurro Jannik Sinner. "Non si vince sempr

