Simone lotta da ultras il messaggio dei tifosi della Nuova Igea Virtus per il calciatore ricoverato dopo uno scontro di gioco
Il messaggio dei tifosi della Nuova Igea Virtus si rivolge a Simone, che si trova in ospedale dopo uno scontro durante una partita. La causa è il grave infortunio subito durante il match, mentre lui affronta la sfida più difficile della sua carriera. I supporter hanno scritto parole di sostegno e solidarietà, mostrando quanto il pubblico tenga a lui. La sua condizione resta sotto stretta osservazione, mentre i compagni attendono aggiornamenti.
L'ala dell'Orsa ha perso i sensi durante il derby contro di calcio a cinque giocato sabato al Palalberti contro l'Atletico Barcellona. Il giovane resta ricoverato al Policlinico di Messina Sta giocando la partita più importante della sua vita ma il mondo del calcio a cinque e dello sport hanno fatto sentire tutta la propria vicinanza. Simone Bisbano, calciatore in forza all'Orsa Barcellona, è ancora ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico di Messina dopo lo scontro fortuito avvenuto sabato pomeriggio con Domenico Porcino, portiere dell'Atletico Barcellona. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Calciatore under 16 muore dopo uno scontro in campo: colpito da arresto cardiaco
Davanti al bar dei tifosi del Como con aste e cinghie, prima della partita per cercare lo scontro: arrestati due ultras bolognesi
