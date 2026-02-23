Simeone all’Inter? Probabilmente si prima o poi ma non ora | i motivi per cui è impossibile

Simeone lascia l’Atlético Madrid a causa di difficoltà contrattuali e di risultati insoddisfacenti, secondo fonti spagnole. La notizia circola da settimane, alimentata da indiscrezioni di mercato e dal suo possibile cambio di club. L’Inter, però, non può ancora annunciare nulla, poiché la trattativa è ancora in fase preliminare. La decisione definitiva del tecnico arriverà solo alla fine della stagione, ma le voci sul suo futuro continuano a diffondersi.

Simeone all’Inter. Dalla Spagna rilanciano una voce. Secondo El Chiringuito de Jugones, Diego Pablo Simeone lascerebbe l’Atlético Madrid al termine della stagione e avrebbe già raggiunto un pre-accordo con l’Inter per la stagione 202627. Un’indiscrezione forte, destinata a far discutere, ma che al momento non trova alcun riscontro in Italia. Anzi, appare uno scenario impossibile sotto diversi punti di vista. Simeone all’Inter? I motivi per cui è improbabile. Il primo ostacolo è economico. Simeone è da anni tra gli allenatori più pagati al mondo: il suo stipendio all’Atlético Madrid si aggira attorno ai 34 milioni di euro lordi a stagione, una cifra fuori parametro per la realtà finanziaria dell’Inter attuale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

