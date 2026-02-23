Silk & Soul band in concerto al Trend-Up

La Silk & Soul Band si esibirà al Trend-Up di Negrar venerdì 27 febbraio alle 21.30, attirando appassionati di musica dal vivo. La causa di questa serata speciale è la voglia di offrire un momento di svago e divertimento ai residenti della zona. Il concerto si terrà in Viale Europa 7 A, portando sul palco un repertorio ricco di brani soul e jazz. La serata promette di essere un appuntamento musicale da non perdere.

Venerdì 27 febbraio, alle ore 21.30, il palco del Trend-Up, in Viale Europa 7 A a Negrar (provincia di Verona), ospiterà una serata all'insegna della grande musica dal vivo con la Silk & Soul Band. Il gruppo propone un coinvolgente repertorio che fonde le sonorità intramontabili del classic rock con le atmosfere calde e graffianti del rhythm & blues, regalando al pubblico uno spettacolo ricco di ritmo, emozione e qualità musicale. Monia Santoni alla voce, capace di interpretazioni intense e cariche di soulFranco Dal Mas alle tastiereMarco Riolfi alla chitarra, Alberto Miccoli al basso, Carlo Pimazzoni alla chitarra, Gianni Malfatti alla batteria.