Siena micidiale! Ora non si ferma più Quarta vittoria di fila e zona play-off
Siena conquista la quarta vittoria consecutiva grazie a un gol decisivo nel secondo tempo, che ha portato la squadra in zona play-off. La causa è stata una prestazione determinata, supportata da un’attacco efficace e una difesa solida, nonostante le assenze di alcuni titolari. I giocatori hanno mostrato intensità e compattezza, sfruttando al meglio le occasioni create. La squadra ora guarda avanti, pronta a mantenere il ritmo nelle prossime partite.
SIENA 3 SANSEPOLCRO 1 SIENA (4-2-3-1): Michielan; Bello, Somma, Cavallari, Tosini (21' st Zanoni); Mastalli, Barbera; Ciofi (42' st Noccioli), Nardi (21' st Rossi), Lipari (21' st Conti); Andolfi (32' st Giannetti). Panchina: Paolucci, Loconte, Ronchi, Vlahovic. Allenatore Voria. SANSEPOLCRO (3-5-2): Ermini; Brizzi, Baraboglia (1' st Borgo), Adreani; Cerbella (42' st Barculli), Polimeni (12' st Pieracci), Gennaioli, Salvadori (12' st Sane), Di Paola (22' st Massai); Bocci, Belli. Panchina: Cebotari, Cirignoni, Alagia, Testerini. Allenatore Palazzi. Arbitro Gargano di Bologna (Sparapano – Poneti).
