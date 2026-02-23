Siena micidiale! Ora non si ferma più Quarta vittoria di fila e zona play-off

Siena conquista la quarta vittoria consecutiva grazie a un gol decisivo nel secondo tempo, che ha portato la squadra in zona play-off. La causa è stata una prestazione determinata, supportata da un’attacco efficace e una difesa solida, nonostante le assenze di alcuni titolari. I giocatori hanno mostrato intensità e compattezza, sfruttando al meglio le occasioni create. La squadra ora guarda avanti, pronta a mantenere il ritmo nelle prossime partite.