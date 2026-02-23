Siciliano guida due tesori Unesco | la sfida di Samonà a Tivoli

Alberto Samonà ha preso in mano la gestione di Villa Adriana e Villa d’Este, due siti Unesco nel Lazio, a causa della sua esperienza nel settore culturale. La sua nomina ha portato un cambio di strategia per valorizzare i tesori storici e artistici delle due ville. Samonà si impegna a migliorare la conservazione e l’accessibilità, coinvolgendo anche le comunità locali. La sua attenzione si concentra sulla tutela e sulla promozione del patrimonio.

Un siciliano alla guida di due gioielli laziali: la storia di Alberto Samonà. Alberto Samonà, ex assessore regionale, è stato nominato direttore di Villa Adriana e Villa d’Este, due tra i siti Unesco più iconici d’Italia. La nomina, frutto di una selezione pubblica, è un riconoscimento di prestigio per il siciliano, che ora guiderà i siti laziali. La sua carriera, segnata da riconoscimenti come il premio speciale Award Rotta dei Fenici 2023, lo ha preparato a questa sfida di rilievo nazionale. L’incarico, conferito dal ministero della Cultura, rappresenta un riconoscimento non solo per Samonà, ma per l’intera comunità culturale siciliana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Samonà alla guida di Villa Adriana e Villa d’Este, Articolo 9: "Orgoglio per l’intera Sicilia"Alberto Samonà è stato nominato direttore di Villa Adriana e Villa d’Este, due monumenti storici molto visitati a Tivoli.

Nord Italia a Tavola: La Guida di Franchini Svela 230 Tesori Gastronomici tra Novara, VCO, Varese e Vercelli.Il Nord Italia si riempie di nuove scoperte gastronomiche con la pubblicazione di una guida firmata Riccardo Franchini.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cosa fare nel weekend a Palermo: tra tesori impressionisti, Roy Paci e cabaret.

Ecco una guida umoristica all’anatomia umana secondo il siciliano, un manuale semiserio scritto con lo spirito e la parlata di Sicilia. Non troverete nomi o identificazioni precise, no, solo spiegazioni pratiche correlate a detti popolari per ricordare che il corpo è - facebook.com facebook